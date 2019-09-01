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رياضة

الدوري الانجليزي.. إيركسن يفتتح التهديف لـ توتنهام أمام آرسنال .. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:53 م
كريستيان ايركسن
كريستيان ايركسن
حسن العمدة
أحرز كريستيان ايركسن الهدف الاول لفريقه توتنهام فى شباك ارسنال، خلال الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الامارات فى الجولة الرابعه ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاء هدف توتنهام فى الدقيقة 10 عن طريق إيركسن بعد أن ارتدت الكرة من يد الحارس فيسددها بقوة لتسكن الشباك.

ويحتل ارسنال المركز السادس برصيد 6 نقاط، بينما يأتي توتنهام في المركز العاشر بـ4 نقاط.

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