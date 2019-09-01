عرض الفيلم الروائي شارع الصحافة الثلاثاء المقبل

تعرض لجنة النشاط بنقابة الصحفيين الفيلم الروائى "شارع الصحافة" من تأليف وإخراج الكاتب الصحفى العارف بالله طلعت.



ويشارك فى بطولة الفيلم امال رمزى وخدوجة صبرى وعايدة غنيم وإحسان ترك ومجدى عبدالحليم وشروق ومحمد عبده وشريف خلوصى وصلاح عبد المنعم وهند سلامة وسالى خميس وطاهر ادريس ونخبة كبيرة من الفنانين.



ويعقب العرض ندوة مع أبطال الفيلم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر الساعة السادسة مساء بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.