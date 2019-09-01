سعر الدولار الجمركي بعد قرار وزارة المالية بتحريره

ينشر "صدى البلد"، بحسب ما جاء في منشور الأسعار رقم 9 لسنة 2019 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، والخاص بـمقابل الجنيه المصري والمعلنة من البنك المركزى والتى سيتم العمل بها يوم 2019/9/1 .

16.63 جنيه، و

وجاء في منشور أسعار صرف العملات الأجنبية جمركيا ، سعر صرف الدولار الجمركي 16.63 جنيه، و اليورو الجمركي 18.27 جنيه، والجنيه الإسترليني الجمركي 20.213 جنيه.

وسيتم تطبيقبدءا من الغد، وأنه سيتم تفعيل الأسعار على مستوى الموانئ والمطارات التابعة لمصلحةبشكل معمم.

هذا فيما أرجع مسئول بمصلحة الجمارك المصرية، لجوء وزارة المالية لتحرير أسعار صرف العملات الاجنبية والعربية على صادرات وواردات السلع، إلى استقرار أسعار الصرف بالجهاز المصرفي المصري.

وأوضحت الإدارة المركزية أن سعر الدولار الجمركي سيكون متغيرا يوميا بحسب سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، وذلك على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري. توقيت تطبيق الدولار الجمركي

وأضاف المسئول لصدى البلد، انه تم بالفعل توحيد كافة المعاملات الجمركية وربطها بسعر الصرف اليومي طبقا للبنك المركزي، معتبرا انه مؤشر قوي لتعافي الاقتصاد القومي .





وأوضح ان الفترات السابقة وما تلاها من وجود سعرين للعملة سواء احدهما علي واردات السلع الاساسية والآخر علي السلع غير الضرورية، ساعد في وجود نوع من الاضطراب لدي المستوردين.





وأشار الى ان ذلك القرار من شأنه التأثير علي حركة التجارة الدولية والاستثمار الاجنبي بصورة ايجابية لما له انعكاس علي قوة الجنيه المصري.