سعر الدولار الجمركي بعد قرار وزارة المالية بتحريره

ينشر "صدى البلد" سعر الدولار الجمركي ، بحسب ما جاء في منشور الأسعار رقم 9 لسنة 2019 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، والخاص بـ أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري والمعلنة من البنك المركزى والتى سيتم العمل بها يوم 2019/9/1 .
سعر الدولار الجمركي :
سعر الدولار الجمركي :
وجاء في منشور أسعار صرف العملات الأجنبية جمركيا، سعر صرف الدولار الجمركي 16.63 جنيه، واليورو الجمركي 18.27 جنيه، والجنيه الإسترليني الجمركي 20.213 جنيه.
وأوضحت الإدارة المركزية أن سعر الدولار الجمركي سيكون متغيرا يوميا بحسب سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، وذلك على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري.
توقيت تطبيق الدولار الجمركي
توقيت تطبيق الدولار الجمركي
وسيتم تطبيق الدولار الجمركي الجديد بدءا من الغد، وأنه سيتم تفعيل الأسعار على مستوى الموانئ والمطارات التابعة لمصلحة الجمارك بشكل معمم.
هذا فيما أرجع مسئول بمصلحة الجمارك المصرية، لجوء وزارة المالية لتحرير أسعار صرف العملات الاجنبية والعربية على صادرات وواردات السلع، إلى استقرار أسعار الصرف بالجهاز المصرفي المصري.
وأضاف المسئول لصدى البلد، انه تم بالفعل توحيد كافة المعاملات الجمركية وربطها بسعر الصرف اليومي طبقا للبنك المركزي، معتبرا انه مؤشر قوي لتعافي الاقتصاد القومي .
وأوضح ان الفترات السابقة وما تلاها من وجود سعرين للعملة سواء احدهما علي واردات السلع الاساسية والآخر علي السلع غير الضرورية، ساعد في وجود نوع من الاضطراب لدي المستوردين.
وأشار الى ان ذلك القرار من شأنه التأثير علي حركة التجارة الدولية والاستثمار الاجنبي بصورة ايجابية لما له انعكاس علي قوة الجنيه المصري.
تحرير الدولار الجمركي
واختتم: باختصار لم يعد هناك دولار جمركى حيث استقر سعر الصرف، وبالتالى تم توحيد سعر العملات الأجنبية الخاص بالمعاملات الجمركية.
وأعلنت مصلحة الجمارك، منذ قليل، إلغاء تعريفة أسعار العملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري.
وجاء في منشور أسعار صرف العملات الأجنبية جمركيا، سعر صرف الدولار الجمركي 16.63 جنيه، واليورو الجمركي 18.27 جنيه، والجنيه الإسترليني الجمركي 20.213 جنيه.
وعلى مستوى سعر صرف العملات العربية جمركي، فقد وصل سعر صرف الريال السعودي الجمركي 4.432 جنيه، والدينار الكويتي الجمركي54.17 جنيه، والدرهم الإماراتي الجمركي 4.52 جنيه، وذكرت مصادر بمصلحة الجمارك أنه سيتم تفعيل الأسعار على مستوى الموانئ والمطارات التابعة لمصلحة الجمارك.