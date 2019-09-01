ماذا يعني قرار وزارة المالية بـ تحرير سعر الدولار الجمركي

تحرير الدولار الجمركي



أوضح بيان الوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.



أكد بيان الوزارة أن أيام الأجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي. أوضح بيان الوزارة أن تثبيتخلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار فيبالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب، والعملات الأجنبية الأخرى، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار، ومن ثم تقاربمعالمعلنة من البنك المركزي.أكد بيان الوزارة أن أيام الأجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان

أعلنت وزارةالعمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي،المُعلنة من البنك المركزي، عند تقديرعلى الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بـ، ولكن الآن استقرتالمعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع