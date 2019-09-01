بـ الأخضر.. هند عبد الحليم تظهر بـ إطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة جديدة من أحدث جلسات تصويرها عبر موقع "انستجرام".





وظهرت الفنانة هند عبد الحليم في الصورة بإطلالة جريئة حيث ارتدت تيشيرت كت أخضر مع هوت شورت قصير في أحدث جلسة تصوير.





واختارت الفنانة هند عبد الحليم تسريحة شعر عادية، مع مكياج ناعم وبسيط للغاية، ووضعت اللون الكشميري كأحمر شفاه، وأبرزت جمال عينيها بالـ آي لاينر.





وعلقت الفنانة هند عبد الحليم على الصورة "الطبيعة لاتخرج عن الاسلوب ابدا".





وحظيت الصورة بردود واسعة من متابعي الفنانة هند عبد الحليم عبر انستجرام، ومنها "رووووعة ، قمررر".