تعليق ناري من طارق الشناوي على مدعي المرض من الفنانين لـ العودة للأضواء.. فيديو

قال الناقد الفنى طارق الشناوى، إن هناك فنانين يدعون المرض من أجل عودة الأضواء إليهم.



وأضاف طارق الشناوى ، خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن من يدعي المرض يعتبر مريضا أكثر من المريض نفسه.



وأشار الناقد الفنى طارق الشناوى، إلى أن الذي يقوم بادعاء المرض يقوم بذكر مرض خطير لكي يلفت إليه انتباه الجمهور.



وأوضح طارق الشناوى أن هناك ما يعرف بجنون الشهرة والمصاب بها من الممكن أن يقوم بعمل أي شيء، لأنه يتنفس الأكسجين بالكاميرات، مردفا أن من يدعي المرض أو الموت من أجل عودة الأضواء إليهم يعتبرون مرضى نفسيون.



