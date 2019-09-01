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وكيل النواب لـ رئيس برلمان أفريقيا: نتطلع للاستفادة من رئاسة السيسي لاتحاد القارة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:28 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد
التقى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، اليوم الأحد، بجمال بوراسو النائب الثالث لرئيس برلمان جنوب أفريقيا، في إطار سعي الدبلوماسية البرلمانية المصرية لاستعادة دورها الرائد في قارتها الإفريقية وتعزيز علاقتها بالبرلمان الأفريقي.

وتناول اللقاء بحث السبل المثلى لتعزيز العلاقات بين البرلماني المصري والأفريقي والاستفادة من رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي، وإعطاء دفعة قوية لبروتوكول مالابو وحث الدول الإفريقية على سرعة التصديق عليه لإعطاء صلاحيات تشريعية حقيقية للبرلمان الافريقي ومشاركة شعوب القارة السمراء في اتخاذ قراراتها المصيرية.

كما استعرض اللقاء التجربة المصرية الرائدة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة والارتقاء بالبنية التحتية، وإمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية المتراكمة بالإضافة إلى إلقاء الضوء على النجاحات الأخيرة التي حققها الاتحاد الافريقي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ودفع عملية التنمية المستدامة.

أكد "وهدان"، خلال اللقاء، أن توجه سياسة مصر بعد ثورة 30 يونيو، أصبح نحو القارة الأفريقية، لافتا إلى انها تسعى إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وحل مشاكلها بمشاركة جميع الدول.

وحضر اللقاء كل من النائب حاتم باشات والنائبة مي محمود والنائب السيد فليفل.

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