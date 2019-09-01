بعد تألقها في لمس أكتاف .. هبة عبد الغني تنضم إلى أسرة الأنسة فرح

انضمت الفنانة هبة عبد الغني إلى أسرة مسلسل"الأنسة فرح"، بعدما تألقت خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال الذي نالت عليه العديد من الاشادات النقدية من قبل الجمهور.



مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من مسلسل أمريكى بعنوان " Jane the virgin" وهو دراما كوميدية رومانسية عرض خلال 5 أجزاء على قناة CW بداية من عام 2014 وبطولة أسماء ابو اليزيد، أحمد مجدي أحمد علي، تامر فرج، رانيا يوسف، هبة عبد الغني ،عارفة عبد الرسول، هبة عبد العزيز، جيلان علاء، ، مريم الخشت وإخراج أحمد الجندى.



انطلق تصوير مسلسل "الأنسة فرح" الأسابيع الماضية، تحت قيادة المخرج أحمد الجندى وفى نفس الوقت يجرى إنهاء التعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة بعد الاستقرار على العديد من المشاركين في بطولة المسلسل المقرر عرضه فى الموسم الشتوى.



على جانب آخر تنتظر هبة عرض مسلسل "حشمت في البيت الأبيض" خلال الفترة المقبلة، عبر المنصات الإلكترونية، والقنوات الفضائية.



وتجسد هبة خلال أحداثه شخصية زوجة حشمت الشخصية التي يجسدها النجم بيومي فؤاد وتنشأ بينهم العديد من المواقف الكوميدية خاضة أن أحداث المسلسل تدور في قالب كوميدي خفيف.



يشار إلي أن"حشمت في البيت الأبيض" هو عبارة عن عمل كوميدي من نوعية الميني دراما والتي تتكون من 13 حلقة, ومن المقرر تقديم أكثر من جزء منه، كل جزء يتكون من 13 إلى 15 حلقة.



ويقوم بطولته كلا من بيومي فؤاد و هبة عبد الغني و إنعام سالوسة، إسلام جمال، رانيا ملاح، وأسماء جلال، وهنا زهران و من تأليف ورشة يشرف عليها المؤلف محمد الشواف مسئول تطوير المحتوى بالشركة المنتجة، وإخراج مصطفى فكري.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة عبد الغني، مسلسل" لاخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، ومسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، حنات مطاع ، وهبة عبد الغني ، محمد عز،شريف الدسوقي، أحمد كشك، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.