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أخبار العالم

لا نية للتصعيد.. هدنة غير معلنة بين حزب الله وإسرائيل لحين إشعار آخر

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 06:20 م
صدى البلد
حسام رضوان
أفادت قناة "الحدث" بأن وسائل إعلام مقربة لكل من حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي أكدت أنه لا نية لدى الطرفين للتصعيد.

وكان جيش الاحتلال قال إن القتال الحالي مع حزب الله قد انتهى على ما يبدو.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أجرى مشاورات مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ومع اللواءات.

وأضاف أن إسرائيلي ستقرر الخطوات القادمة بناء على التطورات.


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