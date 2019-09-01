الدوري الإسباني .. زيدان يبحث عن خطة جديدة لفك نحس ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن نية زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد يُفكر لخوض مباراة فياريال في الدوري الاسباني بثنائي هجومي حيث سيتم إشراك كلا من كريم بنزيما ولوكا يوفيتش معا.



ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الاسباني



وحسب ما أشارت إليه الصحيفة الإسبانية فإن الثنائي لم يلعبا سويًا سوى 22 دقيقة في المباراة التي جمعت ريال مدريد مع بلد الوليد في الدوري الاسباني .



مشاركة الثنائي سويًا أمام بلد الوليد لم تحقق نتيجة مرضية ، إلا أن زيدان سيفضل البدء بنفس الثنائي أمام فياريال في الدوري الاسباني .



وحقق ريال مدريد بداية مريحة بفوز على سيلتا فيجو بثلاثية ضمن الجولة الأولي، لكنه تعثر مجددا أمام بلد الوليد بالتعادل معه بهدف لمثله في الدوري الاسباني .