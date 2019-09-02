اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف

أعلن قطاع كهرباء بني سويف أنه سيتم فصل التيار الكهربائي أيام :الاثنين ،الثلاثاء والأربعاء( 2، 3 ، 4 سبتمبر الحالي على الترتيب)،عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بني سويف،وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات لضمان استمرارالخدمة بالشكل المطلوب ،وبيانها كالتالي :



حيث يتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي السلخانة يوم الاثنين 2 /9/2019،من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا ،والذي يغذي مناطق ( حوض الدلالة ، مدرسة الشعب، وشارع عبد السلام عارف



كما يتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الثلج من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 1 ظهر يوم الثلاثاء 3/9/2019 ،والذي يغذي منطقة طريق السادات وشارع الروضة.



ويتم فصل الكهرباء عن مغذي منطقة الحميات من الساعة 8.30صباحا حتى الساعة 1 ظهر يوم الأربعاء 4/9/2019، والذي يغذي منطقة الحميات ، وشارعي حاتم رشيدي ، وحلمي الملط .



وإذ يتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يهيب بالمواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت " للخدمة إتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع الكهرباء .