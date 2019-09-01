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حوادث

مستريح السويس يسلم نفسه لضباط المباحث بمديرية الأمن

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:31 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
حسن غنيمة
سلم المتهم " ع . أ " الملقب بـ " مستريح السويس " اليوم الاحد"، نفسه لمباحث مديرية أمن السويس عقب نجاح ضباط المباحث بإدارة البحث الجنائي في تضيق الخناق عليه ومنعه من الهرب للخارج، بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بالاستيلاء على ما يقرب من 40 مليون من المواطنين تحت مزاعم توظيف أموالهم.

كان ضباط إدارة البحث الجنائي والأموال العامة بمديرية امن السويس قاموا بإجراء عمليات تكثيف أمني موسع لضبط المتهم، مما دفعه في النهاية لتسليم نفسه.

كان " ع . أ " موظف بإحدى الشركات بمحافظة السويس، هرب بعد استيلائه على 40 مليون جنيه، من مواطنين بينهم زملائه في العمل تحت مزاعم توظيف أموالهم في شراء الشاليهات بالعين السخنة، وحرر الضحايا محاضر بوقائع النصب والاحتيال عليهم.

وقدم المواطنون الذين تعرضوا للنصب مستندات، بينها عقود وإيصالات أمانة وقع عليها المتهم "ع. أ" بالاستيلاء على أموالهم، مؤكدين أنه يعمل بإحدى الشركات المنتجة للبتروكيماويات بالعين السخنة، بالإضافة لعمله خارج الشركة في شراء الشاليهات وتنظيم الرحلات السياحية.

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