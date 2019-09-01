3 عوامل لنجاح فيلم الكنز 2 "الحب والمصير"

بعد انتظار دام عامين للجزء الثاني من فيلم الكنز (الحب والمصير)، أطلقت شركة يونايتد بروس ستوديوز الفيلم في دور العرض يوم الأربعاء 7 أغسطس ليدخل في منافسة شرسة مع بقية أفلام موسم عيد الأضحى.



واستطاع الفيلم خلق حالة من التميز لدى جمهور السينما، خاصة أنه فيلم يناسب كافة أفراد الأسرة، جعلته مستمرا في المنافسة بفضل مجموعة من العناصر التي تؤهله لأن يكون على صدارة اختيار الجمهور، ومنها:



طبيعة الفيلم المختلفة عن أي شيء تم تقديمه في السينما المصرية من قبل، فالمزج بين الأساطير والتاريخ والواقع بهذا الأسلوب لم يحدث من قبل، ومع تقديم ذلك بجودة فنية عالية، تجعل تقديم عمل مماثل أمرا مستبعدا خلال السنوات المقبلة.



فريق تمثيل على أعلى درجة من الموهبة والحضور، وجميعهم تمت الإشادة بتقديمهم أدوارًا استثنائية في الجزء الأول وعلى رأسهم الأبطال الرئيسيون محمد سعد، محمد رمضان وهند صبري.



فريق العمل خلف الكاميرا من أهم المؤثرين في صناعة السينما، فقيادة شريف عرفة لفريق يضم المهندس أنسي أبو سيف، المؤلف عبد الرحيم كمال، الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم وغيرهم، كل هذا يؤهل الفيلم لأن يكون ضمن أهم الأفلام في صناعة السينما المصرية.



الفيلم يضم أكثر من نوعية فهو يجمع بين الأكشن، الدراما، الفانتازيا، التاريخي، الكوميديا والإثارة، وهذا لا يجتمع في أي عمل فني تقريبًا.



ویستكمل الكنز في الجزء الثاني (الحب والمصير) صراع الشخصیات من أجل الوصول إلى الكنز أو حمایته، مضحین في سبیل ذلك بحبهم أو بحیاتهم، ویوّصلنا الفیلم إلى سر الكنز وماهیته وكیف نحتفظ به، ونرى ذلك من خلال استكمال صراعات الشخصیات التي رأیناها في الجزء الأول؛ حتشبسوت وصراعها مع الكهنة وحبها للمهندس سننموت، وعلي الزیبق وصراعه مع الكلبي وحبه لابنته زینب وإلى أین ستصل المعركة بینهما وما هو ثمن الانتقام، وبشر باشا الضابط الكبیر الذي ضحي بأخیه وحبیبته من أجل مركزه وكیف سیعثر على دلیل الوصول للكنز، وكیف سیرزق بابنه حسن الذي سیظل یبحث عن الإرث المجهول لوالده.