تعديلات في معسكر سيراميكا كليوباترا بالإسكندرية

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان، تعديلات في برنامج معسكر الفريق المقام في أحد الفنادق الخاصة بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.



وكان من المفترض أن يخوض الفريق مباراة ودية مع نادي مياه البحيرة مساء اليوم، ويلتقي مع دمنهور مساء الثلاثاء، ومسك ختام وديات المعسكر ضد فريق فاركو مساء الخميس الموافق ٥ سبتمبر.



ونجح أحمد الكيلاني المدير الإداري للفريق في تأجيل ودية مياه البحيرة لتقام غدا الاثنين بدلا من اليوم، على أن يلعب الفريق مباراة ودية جديدة ضد الرجاء مساء الأربعاء المقبل، على أن يكون التدريب الأخير في المعسكر صباح الخميس ثم العودة إلى القاهرة من جديد.

