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تعليم

موهوب ولكن بحث لمعلمة أزهرية في مؤتمر دولي عن التدريب الاحترافي.. صور

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:01 م
معلمة أزهرية في مؤتمر
معلمة أزهرية في مؤتمر دولي عن التدريب الإحترافي
محمد شحتة
شاركت الأستاذة أسماء عبد العزيز، مدرسة رياض أطفال في منطقة الإسماعيلية الأزهرية، وباحثة ماجستير عن الموهوبين، في فعاليات المؤتمر الدولي للتدريب الإحترافي والبرامج الإبداعية.

وألقت عبد العزيز، ورقة بحثية بعنوان "موهوب ولكن" في فعاليات المؤتمر، وتحدثت عن الموهبة وعرفتها بأنهم الأطفال الذين يملكون قدرات وإمكانيات غير عادية تبدو في أداءاتهم العالية المتميوة ولاذي يتم تحديدهم من خلال خبراء متخصصين وممن لا تخدمهم مناهج المدارس العادية وبحاجة إلى برامج متخصصة ليتمكنوا من خدمة أنفسهم ومجتمعهم

كما تطرقت إلى أساليب اكتشاف الموهوبين، وهي مرحلة الكشف والتقييم ثم رمحلة الترشيح والتصفية ثم مرحلة الإختبارات والمقاييس ثم مرحلة الإختبار

كما تحدثت عن أساليب رعاية الموهوبين وتكمن في الإثراء من خلال تقديم مناهج إضافية للمناهج العادية في نفس المدرسة العادية بحيث تنمي هذه المناهج مواهب الطفل وقدراته ومن الأمثلة على ذلك: الرحلات والزيارات ويجب على المعلم تشيجعهم على دراسة ما شاهده وتسجيل نتائج الدراسة ومناقشتهم فيما وصلوا إليه، وكذلك المشروعات الخاصة والإبتكارية وبرامج القراءة الفردية الموجهة لتعريفهم بالكتب المفيدة والحلقات الدراسية الخاصة للموهوبين.

كما تتضمن أساليب رعاية الموهوبين عنصر التسريع ةيقصد به السماح للتلميذ أن يدرس المواد الدراسية المخصصة لصف معين في فترة زمنية أقل من المعتاد والسماح للللطفل الموهوب الإلتحاق بالمدرسة الإبتدائية في سن مبكرة أى دخوله قبل السن القانوني

كما تعد من أساليب رعاية الموهوبين عنصر التجميع، وهو تجميع الموهوبين من الاطفال في مدارس أو فصول خاصة.

تم تكريم المعلمة الازهرية، بثلاثة دروع، الدرع الأول يحمل اسم سفيرة التدريب الإحترافي، والدرع الثاني عن تقديمها محاضرة عن الموهوبين ، اما الدرع الثالث لاشتراكها في المؤتمر ضمن فريق اللجنة العلمية
موهوب ولكن بحث لمعلمة أزهرية في مؤتمر دولي عن التدريب الاحترافي.. صور
موهوب ولكن بحث لمعلمة أزهرية في مؤتمر دولي عن التدريب الاحترافي.. صور
موهوب ولكن بحث لمعلمة أزهرية في مؤتمر دولي عن التدريب الاحترافي.. صور
موهوب ولكن بحث لمعلمة أزهرية في مؤتمر دولي عن التدريب الاحترافي.. صور
موهوب ولكن بحث لمعلمة أزهرية في مؤتمر دولي عن التدريب الاحترافي.. صور
موهوب ولكن بحث لمعلمة أزهرية في مؤتمر دولي عن التدريب الاحترافي.. صور
موهوب ولكن بحث لمعلمة أزهرية في مؤتمر دولي عن التدريب الاحترافي.. صور
موهوب ولكن بحث لمعلمة أزهرية في مؤتمر دولي عن التدريب الاحترافي.. صور
موهوب ولكن بحث لمعلمة أزهرية في مؤتمر دولي عن التدريب الاحترافي.. صور
موهوب ولكن بحث لمعلمة أزهرية في مؤتمر دولي عن التدريب الاحترافي.. صور
موهوب ولكن بحث لمعلمة أزهرية في مؤتمر دولي عن التدريب الاحترافي.. صور

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