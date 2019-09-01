النشرة الاقتصادية .. تحرير سعر الدولار الجمركي في مصر اليوم .. وهؤلاء الـ 12 المستبعدون من التموين

تحرير سعر الدولار الجمركي سبتمبر 2019 والتي تشمل كافة السلع، سيكون له تأثير على زيادة اسعار مدخلات انتاج السلع الأساسية.

أكد الدكتور مصطفي أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قراروالتي تشمل كافة السلع، سيكون له تأثير على زيادة اسعار مدخلات انتاج السلع الأساسية.

شهدت الساحة الاقتصادية اليوم، العديد من القرارات الهامة، حيث كانفي مصر اليوم أبرزها، كما جاء إعلان وزارة التموين عنأمرا لافتا للأنظار، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم الأخبار حول، والمستبعدين من التموين .