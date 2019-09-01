ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية .. تحرير سعر الدولار الجمركي في مصر اليوم .. وهؤلاء الـ 12 المستبعدون من التموين

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:12 م
سعر الدولار الجمركي
سعر الدولار الجمركي - الفئات المستبعدة من التموين
مايكل عياد
شهدت الساحة الاقتصادية اليوم، العديد من القرارات الهامة، حيث كان تحرير سعر صرف الدولار الجمركي في مصر اليوم أبرزها، كما جاء إعلان وزارة التموين عن الفئات المستبعدة من التموين أمرا لافتا للأنظار، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم الأخبار حول سعر الدولار الجمركي سبتمبر 2019 في مصر، والمستبعدين من التموين .

سعر الدولار الجمركي سبتمبر 2019 .. خبير يحذر من تأثيره على الواردات والاحتياطي

أكد الدكتور مصطفي أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي سبتمبر 2019 والتي تشمل كافة السلع، سيكون له تأثير على زيادة اسعار مدخلات انتاج السلع الأساسية.
النشرة الاقتصادية
ماذا يعني قرار وزارة المالية بـ تحرير سعر الدولار الجمركي

أوضح بيان الوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف..

مسئول بالجمارك يكشف أسباب تحرير سعر العملات الجمركية

وأرجع مسئول بمصلحة الجمارك المصرية، لجوء وزارة المالية لتحرير سعر صرف الدولار الجمركي في مصر اليوموالعملات الاجنبية والعربية على صادرات وواردات السلع، إلى استقرار أسعار الصرف بالجهاز المصرفي المصري.

توقيت تحرير سعر صرف الدولار الجمركي في مصر والعملات الأجنبية

أعلنت مصلحة الجمارك، إلغاء تعريفة أسعار الدولار الجمركي في مصر اليوم والعملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، والتطبيق من غد الاثنين.

الفئات المستبعدة من التموين .. 12 فئة محذوفة 

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية حذف الفئات المستبعدة من التموين اليوم، الأحد، بعد وقف استقبال التظلمات للمرحلة الرابعة من الاستبعادـ لتعلن رسميا عن المستبعدين من التموين.
النشرة الاقتصادية
صرف المقررات التموينية لشهر سبتمبر للفئات غير المستبعدين من التموين

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد ، صرف السلع التموينية المدعمة، ضمن مقررات شهر سبتمبر، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز البلد | مدرب مصري للمنتخب الوطني .. وزارة الطيران تحارب الشائعات .. مقتل نجل بن لادن

المالية: تحرير سعر صرف الدولار الجمركي والعملات الأجنبية غدا

سعر الدولار الجمركي بعد قرار وزارة المالية بتحريره

ماذا يعني قرار وزارة المالية بـ تحرير سعر الدولار الجمركي

سعر الدولار الجمركي سبتمبر 2019 .. خبير يحذر من تأثيره على الواردات والاحتياطي

ترشيحاتنا

3 صفقات قوية بين الزمالك والمصري خلال ساعات.. تعرف على التفاصيل

اتحاد الكرة يكشف خطة جدول مباريات الدوري للموسم المقبل

أول رد رسمي من الأهلي على فتنة المدرب الجديد

مدافع ليفربول السابق يعلق على أنانية صلاح ومانى

شاهد.. فيديو يبرئ محمد صلاح من تهمة الأنانية وتجاهل ساديو ماني

سعر الدولار الجمركي بعد قرار وزارة المالية بتحريره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة.. 7 وصفات لـ أشهر الشيفات ..صور

فستان ولا ستارة.. دنيا بطمة بإطلالة غير موفقة

بـ هوت شورت وبلوزة اوف شولدر.. نرمين الفقى وكارولين عزمى تثيران الجدل