النشرة الاقتصادية .. تحرير سعر الدولار الجمركي في مصر اليوم .. وهؤلاء الـ 12 المستبعدون من التموين

شهدت الساحة الاقتصادية اليوم، العديد من القرارات الهامة، حيث كان تحرير سعر صرف الدولار الجمركي في مصر اليوم أبرزها، كما جاء إعلان وزارة التموين عن الفئات المستبعدة من التموين أمرا لافتا للأنظار، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم الأخبار حول سعر الدولار الجمركي سبتمبر 2019 في مصر، والمستبعدين من التموين .
سعر الدولار الجمركي سبتمبر 2019 .. خبير يحذر من تأثيره على الواردات والاحتياطي
سعر الدولار الجمركي سبتمبر 2019 .. خبير يحذر من تأثيره على الواردات والاحتياطي
أكد الدكتور مصطفي أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي سبتمبر 2019 والتي تشمل كافة السلع، سيكون له تأثير على زيادة اسعار مدخلات انتاج السلع الأساسية.
ماذا يعني قرار وزارة المالية بـ تحرير سعر الدولار الجمركي
أوضح بيان الوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف..
مسئول بالجمارك يكشف أسباب تحرير سعر العملات الجمركية
وأرجع مسئول بمصلحة الجمارك المصرية، لجوء وزارة المالية لتحرير سعر صرف الدولار الجمركي في مصر اليوموالعملات الاجنبية والعربية على صادرات وواردات السلع، إلى استقرار أسعار الصرف بالجهاز المصرفي المصري.
توقيت تحرير سعر صرف الدولار الجمركي في مصر والعملات الأجنبية
أعلنت مصلحة الجمارك، إلغاء تعريفة أسعار الدولار الجمركي في مصر اليوم والعملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، والتطبيق من غد الاثنين.
الفئات المستبعدة من التموين .. 12 فئة محذوفة
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية حذف الفئات المستبعدة من التموين اليوم، الأحد، بعد وقف استقبال التظلمات للمرحلة الرابعة من الاستبعادـ لتعلن رسميا عن المستبعدين من التموين.
أوضح بيان الوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف..
مسئول بالجمارك يكشف أسباب تحرير سعر العملات الجمركية
وأرجع مسئول بمصلحة الجمارك المصرية، لجوء وزارة المالية لتحرير سعر صرف الدولار الجمركي في مصر اليوموالعملات الاجنبية والعربية على صادرات وواردات السلع، إلى استقرار أسعار الصرف بالجهاز المصرفي المصري.
توقيت تحرير سعر صرف الدولار الجمركي في مصر والعملات الأجنبية
أعلنت مصلحة الجمارك، إلغاء تعريفة أسعار الدولار الجمركي في مصر اليوم والعملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، والتطبيق من غد الاثنين.
الفئات المستبعدة من التموين .. 12 فئة محذوفة
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية حذف الفئات المستبعدة من التموين اليوم، الأحد، بعد وقف استقبال التظلمات للمرحلة الرابعة من الاستبعادـ لتعلن رسميا عن المستبعدين من التموين.
صرف المقررات التموينية لشهر سبتمبر للفئات غير المستبعدين من التموين
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد ، صرف السلع التموينية المدعمة، ضمن مقررات شهر سبتمبر، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد ، صرف السلع التموينية المدعمة، ضمن مقررات شهر سبتمبر، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.