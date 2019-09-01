وهب الله يشيد بإنجازات بورسعيد السياحية .. صور



وشدد وهب الله فى نهاية اللقاءات و الجولات على مراعاة كل مطالب شباب الأعمال فى بورسعيد ونقل وجهة نظرهم الى القيادات العليا فىلا ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الشباب وخلق فرص عمل وانطلاق بورسعيد كقاطرة للتنمية .



وطالب وهب الله شباب العمال بكافة الفروع البدء الفورى فى التنسيق مع فرع بورسعيد لتنظيم رحلات على مدار العام لزيارة بورسعيد و الوقوف على المشروعات القومية التى تقيمها الدولة بها وكذا زيارة المعالم الأثرية والمنتجعات السياحية والأسواق التجارية لتحديد الهدف الرئيسي من المبادرة.



تأتى زيارة وهب الله في إطار استعداد اتحاد شباب العمال لإطلاق مبادرتين لشباب العمل من بورسعيد عن السياحة و التسوق والامل والعمل لمتحدي الاعاقة والمناظر خلالها زيارة الاستثمار والمنطقة الصناعية والمعالم الدينية والمنتجعات السياحية والتي تختتم بمؤتمر شبابي عمالي لتدشين المبادرتين .



أشاد النائب محمد وهب الله رئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر بحجم الإنجازات السياحية التى زارها والوفد المرافق له من الاتحاد العام وفرع شباب عمال بورسعيد المدينة الباسلة على هامش مؤتمر إطلاق مبادرتي مهرجان السياحة والتسوق والأمل والعمل المقام بالمدينة الشبابية.وقال وهب الله فى تصريحات خاصة إن بورسعيد بدأت تستعيد بريقها مجددا وأصبحت فى طريق استقطاب السياحة العالمية مما يستوجب علينا أن نضعها على أولويات الرحلات الداخلية بما تمتلك الآن من مقومات سياحية سواء بالفنادق والقرى السياحية والمنتجعات والمولات والمعالم الأثرية الدينية الإسلامية والقبطية.وأبدى وهب الله سعادته أن من بين المشروعات التى زارها مشروعات يمتلكها ويديرها شباب بورسعيد فكر متطور يواكب الفكر العالمى استطاع ان ينقل الباسلة نقلة حضارية جديدة وجعلها معدة لاستقطاب الرحلات العالمية والمحلية.كان وهب الله التقى و الوفد المرافق له من الاتحاد العام و فرع بورسعيد بالمهندس احمد عبود والمهندس على جبر كنموذجين لشباب رجال الأعمال يديران منتج ومول كافيهات سياحى بشركات إدارة مصرية شبابية واشاد بالتجربتين مؤكد ان الممتع بهما و الجميل أنهما لم يصمما لمستوى اجتماعى اقتصادى موحد وإنما يستطيعان استقبال جميع الطبقات الاجتماعية و الشرائح المصرية وهو ما يؤكد اهتمام الشباب بكل شرائح المجتمع.وخلال اللقاء اكد المهندس على جبر والمهندس احمد عبود ترحيبهم الكامل بجميع زوار بورسعيد من كافة المحافظات مشيرين الى ان بورسعيد لم تعد منارة التجارة فقط وانما اصبحت جوهرة سياحية وقلعة صناعية فى ظل توجيهات القيادة السياسية ودعم الدولة المصرية .وأضاف جبر وعبود إلى أن هناك الكثير من شباب الأعمال يبحثون عن العديد من الفرص لتشييد مشروعات سياحية عالمية شريطة ان يكون هناك تعاون وتسهيلات فى المدد الزمنية لإقامة تلك المشروعات حتى يتسنى للشباب إخراج ابداعاتهم الانشائية و الادارية و الخدمية .وقال جبر ان إتاحة الفرصة لشباب الاعمال تفتح الفرصة لخلق المئات من فرص العمل لشباب العمال فتكتمل المنظومة بدعم وتعاون جهات الدولة وشباب الاعمال وشباب العمال .أما المهندس احمد عبود فأكد ان هناك العديد من المشروعات السياحية الكبرى التى من الممكن ان ينفذها شباب الأعمال وتتسبب فى نقلة كبرى لبورسعيد ولكن قلة المدة الزمنية لفترة الانتفاع بارض المشروع او ارتفاع القيم الايجارية تحجم البعض عن التنفيذ.وفسر عبود كيف لشاب مستثمر يرغب ومجموعة من زملائه ضخ ملايين الجنيهات فى مشروع وتكون المدة الممنوحة له لا تتجاوز الخمس أو السبع سنوات فقط او تكون القيمة الايجارية للانتفاع بارض يقام عليها مشروع باهظة جدا فتؤدي إلى ارتفاع قيمة الخدمات المقدمة للمواطنين فتكون أنشأت لشريحة بعينها وتجاهلت شرائح المجتمع الاخرى وهو ما يخالف فكر القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية.