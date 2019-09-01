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تعليم

إنشاء مدرسة الحماية بالشيخ زويد بتكلفة 10 ملايين جنيه

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:26 م
إنشاء مدرسة الحماية
إنشاء مدرسة الحماية بالشيخ زويد بتكلفة ١٠ ملايين جنيه
احمد صالح
قال المهندس أحمد سالم، مدير هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء ، إن تكلفة إنشاء مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي بلغت نحو 10 ملايين جنيه، وجار عملية التنفيذ في الأدوار السفلية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الأساسيات الرئيسية للمدرسة، التي تضم 5 طوابق، وتتكون من ـ22 فصلا دراسيا لمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي، علاوة على السور الخارجي والبوابات الرئيسية والفناء الداخلي للمدرسة.

وأكمل أن التسليم سوف يتم خلال عام ونصف من تاريخ البدء، لتدخل الخدمة التعلم الدراسي 2020 /2021م.

وأشار إلى أن هيئة الأبنية التعليمية ستواصل عملية طرح المناقصات الجديدة، لعملية الترميم والإحلال والتجديد لمدارس أخرى بوسط الشيخ زويد وحي الكوثر، منها مدرسة السكة الحديد والشيخ زويد الابتدائية والإعدادية للبنين والبنات.

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