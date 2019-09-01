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رياضة

اتحاد الكرة يصدم المرشحين لعضوية لجنة الحكام قبل انطلاق الدوري

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:16 م
جمال الغندور رئيس
جمال الغندور رئيس لجنة الحكام
يسرى غازى
وضعت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، شرطًا صارمًا أمام المرشحين للانضمام إلى عضوية لجنة الحكام الجديدة قبل انطلاق منافسات بطولة الدورى الممتاز موسم 2019-2020.

كان عصام عبدالفتاح، عضو الجبلاية المستقيل، اعتذر عن الإشراف على لجنة الحكام بعد خروج المنتخب الوطنى من بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضي أعقبه تولى سمير عثمان بشكل مؤقت ليتم اختيار جمال الغندور رئيسا للجنة.

وتمسك مسئولو اتحاد الكرة بأن يلتزم أى عضو فى لجنة الحكام الجديدة بشرط عدم العمل في أى ناد بمختلف الدرجات تفاديا لإثارة أي لغط حول جمعه العمل الإدارى والفنى فى أى ناد وعضوية لجنة الحكام.

وسبق الجبلاية وضع شرط عدم عمل أى عضو فى لجنة الحكام باستوديوهات التحليل للبرامج فى القنوات الفضائية منعًا لإثارة البلبلة حول أداء قضاة الملاعب فى الدورى المحلي.

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