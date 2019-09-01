الرئيس السيسي يغادر الكويت بعد زيارة رسمية استغرقت يومين.. وبرلمانيون: تهدف لاستمرار التشاور والتنسيق في مختلف القضايا العربية.. ويؤكدون: القيادة السياسية حريصة على تدعيم العلاقات المتبادلة

غادة عجمي: زيارة الرئيس السيسي للكويت فرصة لتوسيع آفاق جديدة للاستثمار

حزب المصريين: زيارة السيسي للكويت تاريخية وتعبر عن عمق العلاقات بين البلدين رئيس اقتصادية الوفد: زيارة الرئيس السيسي للكويت تدعم التعاون بين البلدين





غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الكويت، بعد زيارة استغرقت يومين، وبث التلفزيون الرسمي فى الكويت لقطات من مراسم مغادرة الرئيس السيسي للكويت.





وقالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكويت، تهدف إلى استمرار التشاور والتنسيق في مختلف القضايا والهموم التي توجد على الساحة العربية، وعرض تحديات كل دولة، والحلول التي يتم تقديمها لمواجهتها، مشيرة إلى أن هناك عددا من التحديات الموحدة التي تعاني منها الدول العربية، وتلك الزيارات فرصة كبيرة لبحثها وإيجاد حلول للمواجهة.





ولفتت "عجمي"، فى بيان صحفى، إلى أن الرئيس حريص على تدعيم وترسيخ أواصر العلاقات المتبادلة بين البلدين سواء في التجارة، والاقتصاد، فضلا عن توسيع آفاق جديدة للاستثمار، والعمل على جذب المستثمرين.





وأضافت عضو المصريين فى الخارج أن العلاقات المصرية الكويتية يرجع تاريخها لعشرات السنين، وتجمعهما مواقف تاريخية ومشاهد وقف الشعب الكويتي بجانب المصري في كثير من الأزمات.





أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت، مشيرا إلى أن الزيارة تدل على عمق العلاقات المصرية الكويتية على مدار الزمن.





ََووصف أبو العطا، في بيان اليوم، الأحد، الزيارة بالتاريخية والتي شهدت محبة وود بين الزعيمين في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن مصر تثمن مواقف دولة الكويت الشقيقة وتحمل الكثير من العروبة والوطنية وحب شديد للأشقاء العرب في أصعب المواقف تحت قيادة الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.





وأضاف رئيس حزب المصريين، أنه لطالما كانت العلاقات المصرية الكويتية نموذجا في عمق الروابط والأواصر بين البلدين والشعبين، ولطالما كانت مصر الداعم القوى للكويت و"الحضن الدافئ" للأشقاء في الكويت.





وأشار إلى أن الكويت على مر التاريخ وقفت بجانب مصر وقيادتها وشعبها سياسيا واقتصاديا وتنمويا وأمنيا، فضلا عن تدعيم وترسيخ أواصر العلاقات المتبادلة بين البلدين تجاريا واستثماريا وثقافيا.





وصرح الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب في بيانه الصادر اليوم، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الكويت الشقيقة تؤكد على خصوصية العلاقات التاريخية المصرية الكويتية القائمة على الإخوة والمودة، معتبرا العلاقات " المصرية - الكويتية " المتجذرة عبر تاريخ البلدين، نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية؛ حيث تؤكد مصر دائما تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن الكويت واستقرارها سياسيا واقتصاديا وعسكريا، كما تحفظ الكويت ما قامت به مصر للحفاظ على أمنها ومساندة خطط النهوض بالبلاد على مدار عقود وتوافد آلاف العاملين المصريين بمختلف التخصصات.





وأضاف رئيس اقتصادية الوفد فى بيان صحفى له أن العلاقات الاقتصادية والتجارية، تعد أحد أهم مجالات التعاون المشترك بين البلدين، حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية في القطاعين العام والخاص في مصر حاجز الـ 15 مليار دولار، إضافة إلى عمل ما يقارب ألف و227 شركة كويتية في مجال التجارة والاستثمار في مصر، وهو ما ساهم في زيادة حركة تنقل الأفراد بين البلدين، بمعدل 64 رحلة جوية أسبوعيا، في حين ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير، ليصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الأربع الماضية.





وأوضح رئيس اقتصادية الوفد أن الزيارة ترتبط بتطوير وتنمية العلاقات الثنائية على كافة المستويات وزيادة حجم التبادل التجاري وكذلك لتعزيز التنسيق في المواقف المصرية الكويتية خاصة في ملف اليمن وأمن الخليج والملفين السوري والفلسطيني.