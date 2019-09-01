مسئول بـ التأمين الصحي الشامل: لا يوجد حد أقصى للخدمات بالمشروع.. فيديو

أكدت الدكتورة رضوى إمام، مدير وحدة التوعية والإعلام بمشروع التأمين الصحي الشامل أن اليوم بدأ التشغيل الفعلي للمنظومة مؤكدة أنه ما تم خلال الشهرين الماضيين كان تشغيلا تجريبيا لكي نكون على علم بكل طرق التشغيل والمواطن أيضا.



وأضافت إمام، خلال مداخلة هاتفية لفضائية ten أن المواطنين في بورسعيد كانوا على وعي كبير. مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 50% من المواطنين خلال فترة التشغيل التجريبي.



وتابعت مدير وحدة التوعية والإعلام بمشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئات ستقوم بممارسة عملها بشكل كامل وفقا للقانون، منوهة إلى أن هيئة الرعاية الصحية ستكون مسئولة عن تقديم الخدمة الصحية ببورسعيد.



وأشارت إمام الى أن قانون التأمين الصحي الشامل لم يقم بوضع حد أقصى لحق الخدمات التي يحصل عليها المواطن ولا يوجد سقف لحد الخدمات.