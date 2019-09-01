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فن

أشرف عبد الباقي يكشف عن أفضل أكلاته بفيديو ساخر

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:22 م
اشرف عبد الباقي
اشرف عبد الباقي
مصطفى كرم
نشر الفنان أشرف عبد الباقي فيديو ساخر له خلال تناوله الطعام مع أصدقائه.

وظهر أشرف عبد الباقي وهو يأكل بسلة بالجزر مع أرز ونصح متابعيه بأكل البسلة بالجزر موضحا أنها من أفضل أكلاته.

وعلق أشرف عبد الباقي على الفيديو قائلا "الجزر حبيب البسلة".

ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعيه عبر إنستجرام .

ويقود الفنان أشرف عبد الباقي مسرح مصر في آخر موسم عرض له بمجموعة من الفنانين منهم علي ربيع و محمد انور و شيماء سيف و حمدي المرغني.

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