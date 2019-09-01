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رياضة

الدوري الإسباني.. فالنسيا يحقق أول انتصاراته على حساب مايوركا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:17 م
داني باريخو قائد
داني باريخو قائد فريق فالنسيا
إسماعيل محمود
حقق فريق فالنسيا أول انتصاراته في الدوري الاسباني هذا الموسم ، بعد فوزه على ضيفه ريال مايوركا ، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليجا.

سجل داني باريخو قائد فريق الخفافيش الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 43 ، من علامة الجزاء ، ليعود مرة أخرى ويضيف الهدف الثاني له ولفريقه ، عن طريق ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 53 ، ليقود فريقه لتحقيق الفوز الأول له في الدوري الاسباني هذا الموسم.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي فالنسيا للنقطة الرابعة في المركز التاسع ، بينما توقف رصيد نادي ريال مايوركا عند النقطة الثالثة في المركز الثالث عشر.

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