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خبيرة اقتصادية: أسباب كثيرة وراء خفض سعر الفائدة .. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:25 م
صدى البلد
أيمن سيد
أكدت سحر الدماطي الخبيرة الاقتصادية أن تراجع معدلات التضخم والبطالة وارتفاع النمو الاقتصادي من أهم أسباب إقدام البنك المركزي على خفض سعر الفائدة ، منوهة بأن هناك أيضا العديد من المؤشرات العالمية والمحلية الأخرى أدت لهذا الخفض .

وقالت سحر الدماطي فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على قناة " دى أم سي "، إنه من ضمن أسباب خفض سعر الفائدة انخفاض البطالة ايضا بالإضافة إلى أن الميزان التجارى وهو الفرق بين الواردات والصادرات كان جيدا للغاية .

وأضافت أن الأسواق الناشئة حاليا تعاني من مشاكل كثيرة فى الوقت الحالى بينما في مصر توجد مخاطر قليلة وبالتالى المستثمرين الأجانب لن يتركوا مصر وأصبحت أرقام الاستثمارات بالمليارات .

وتابعت سحر الدماطي أن انخفاض الفائدة يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أنه يعنى انخفاض فى التكلفة التمويلية وهذا يشجع على إنشاء خطوط إنتاج وفتح مصانع اكثر .

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