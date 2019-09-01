خبيرة اقتصادية: أسباب كثيرة وراء خفض سعر الفائدة .. فيديو

أكدت سحر الدماطي الخبيرة الاقتصادية أن تراجع معدلات التضخم والبطالة وارتفاع النمو الاقتصادي من أهم أسباب إقدام البنك المركزي على خفض سعر الفائدة ، منوهة بأن هناك أيضا العديد من المؤشرات العالمية والمحلية الأخرى أدت لهذا الخفض .



وقالت سحر الدماطي فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على قناة " دى أم سي "، إنه من ضمن أسباب خفض سعر الفائدة انخفاض البطالة ايضا بالإضافة إلى أن الميزان التجارى وهو الفرق بين الواردات والصادرات كان جيدا للغاية .



وأضافت أن الأسواق الناشئة حاليا تعاني من مشاكل كثيرة فى الوقت الحالى بينما في مصر توجد مخاطر قليلة وبالتالى المستثمرين الأجانب لن يتركوا مصر وأصبحت أرقام الاستثمارات بالمليارات .



وتابعت سحر الدماطي أن انخفاض الفائدة يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أنه يعنى انخفاض فى التكلفة التمويلية وهذا يشجع على إنشاء خطوط إنتاج وفتح مصانع اكثر .



