الثنائي الزامبي سيكو وداودا يوقعان لنادي المنيا

أتمت إدارة نادي المنيا التعاقد مع الثنائى الزامبي "سيكو وداودا" ضمن التدعيمات الجديدة للفريق استعدادا لدوري الممتاز "ب".



وحصل المنيا على توقيع اللاعبين سيكو وداودا لمدة 3 مواسم رسميا فى صفقتي انتقال حر، بعد اقتناع سمير كمونة مدرب المنيا بمستواهم ورؤيته الفنية للاستفادة منهم.



وجاء حكم الجهاز الفني للمنيا على الثنائى سيكو وداودا من خلال مشاركتهم مع الفريق فى معسكر القاهرة الذى انتهي بالأمس وظهر اللاعبان بمستوى جيد، مما شجع الجهاز الفني على طلب التعاقد معهم.



وسبق لـ سيكو اللعب من قبل لصفوف المقاولون العرب، بينما شارك داودا مع احد فرق جنوب أفريقيا فى بطولة الكونفدرالية.