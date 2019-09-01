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فن

في ذكرى ميلاده.. تعرف على عدد زيجات دنجوان السينما المصرية إيهاب نافع

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:42 م
ايهاب نافع
ايهاب نافع
أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان إيهاب نافع والذى قدم عدد من الأدوار السينمائية المميزة حتى اصبح دونجوان السينما وكانت اغلب اعماله مع الفنانة ماجدة الصباحى والتى تزوجها بعد ذلك.

نرصد 6 معلومات عن الفنان الراحل.
1- اسمه الحقيقي إيهاب محمد نافع، من مواليد 1 سبتمبر 1935.

2- تخرج من كلية الجوية المصرية، وعمل طيارًا.

3- تزوج 13 مرة، أبرزها الفنانة ماجدة وأرملة رجل المخابرات رفعت الجمال او الشهير بـ "رافت الهجان" أنجب 4 أبناء فقط على رأسهم الفنانة غادة نافع.

4- انفصل عن الفنانة ماجدة بعد 4 سنوات بسبب إقامته فى البلاد تلك الفترة, ورغبتها فى عدم ترك بلادها.

5- شارك الفنانة ماجدة فى بطولة 4 أفلام فقط خلال فترة زواجهم, وتجدد التعاون بعد الانفصال فى عدد من الأعمال, كما قدم الراحل ما يقرب من 20 عملا فنيًا داخل مصر وخارجها.

6- كان له دور فى فى معاهدة السلام, بعدم نقل بعض المعلومات للرئيس السادات, وأصر على لقائه بنفسه دون وسيط.

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