البخيل وأنا.. قصة ريهام: جوزي بيخبي الأكل وبيسيب العيال جعانة

بعباءة سوداء كانت تقف ريهام بجوار أحد حوائط محكمة الأسرة بزنانيري، لترفع دعوى خلع ضد زوجها بسبب بخله الشديد الذي وصل إلى مرحلة إخفاء الطعام عن الأولاد ونظام الأكل بالمعاد.





بنبرات حزن، قالت ريهام "تزوجت منذ عدة أعوام بشخص يكبرني في السن، تنفيذًا لرغبة والدي لكي يتخلص من عبء مسئوليتي، وسرعان ما تم الزواج، مر يوم تلو الآخر، وبدأت أكتشف أن زوجي بخيل بخلًا شديدًا، مكثت أفكر في بداية الأمر فى الطلاق ولكن تذكرت ضعف والدي وعدم قدرته على حمل مسئوليتي أنا وأخواتي الأربعة".





وتابعت "تحملت ذلك لفترة كبيرة حتى كرمني الله بـ ثلاث أطفال مكثت فى تربيتهم، وبعد عدة أعوام ظهر زوجي فى وجه آخر، وبدأ يخبي الأكل عن الأطفال".





واسترسلت «أنا كرهت حياتي مش قادرة استحمل العيشة معاه، أنا تعبت من بخلة الشديد، يا ريت يكون بخيل بطريقه معقوله ده بخيل لدرجه انه بيخبي الطعام من الاولاد فضلًا عن مواعيد الاكل بنظام».





وأضافت "في ذات الأيام كنت أقف مع جارتي فوجئت بأطفالي يتحدثون مع الأطفال ويخبرونهم بأن والدهم يخفي الطعام منهم ويعاملهم أسوأ معاملة".



