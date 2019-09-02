ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يوضح أبرز الملفات التي يتناولها مجلس النواب خلال الانعقاد القادم

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان
قال عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن أبرز الملفات ومشاريع القوانين التي يتم مناقشتها ومتابعتها من جانب البرلمان خلال دور الانعقاد القادم والاخير هو مشروع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر.

أضاف "زايد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر من ابرز القوانين التي ستكون على اولوية اجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم والاخير وسوف يتم الانتهاء منه وإصداره خلال هذه الدور لاستقبال انتخابات مجلس النواب والشيوخ.

وأشار عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان إلى أن مجلس النواب خلال الفترة القادمة سيقوم بمتابعة الملفات والمواضيع التي تمت مناقشتها خلال الفترة السابقة بشكل دقيق وملاحظة الحكومة عليها خلال الفترة السابقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشريعية البرلمان تكشف أهم مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد الخامس

متحدث البرلمان لـ صدى البلد: لا يوجد حزب مؤهل لحصد الأغلبية.. قانون الإيجار القديم سيصدر خلال دور الانعقاد المقبل.. والمشهد السياسي يتسم بالعشوائية.. والأحزاب المؤهلة لدخول البرلمان لا تتجاوز 15 حزبا

برلمانى يكشف عن أهم 4 قوانين من المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس

تفاصيل قانون الإيجار القديم.. برلمانيون: قانون الأحوال الشخصية في مهب الريح.. ومجلس الشيوخ وتعديلات على قانون مجلس النواب.. وبشرى لأصحاب الأملاك في القانون الجديد

برلماني يكشف موعد صدور قانون الإدارة المحلية الجديد

برلمانية تكشف عن أولويات لجنة الإدارة المحلية خلال الانعقاد الخامس

ترشيحاتنا

تركيا_تتاجر_بالسوريات .. ثورة على تويتر ضد أردوغان بسبب السوريات.. صور

تركى آل الشيخ يرُد بقوة على متابعة انتقدته.. شاهد

بعد الوصول للفينال..هاشتاج الزمالك _الاتحاد يشعل تويتر.. شاهد

توقف حركة الطيران في أوروبا وفوضى في المطارات.. لسبب غريب

نادي الزمالك يرفض صرف مكافآت اللاعبين لهذا السبب

مدرب حراس المرمى الجديد بالنادي الأهلي يلفت الأنظار بأسلوبه المتألق .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة .. صور

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور