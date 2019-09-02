برلماني يوضح أبرز الملفات التي يتناولها مجلس النواب خلال الانعقاد القادم

قال عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن أبرز الملفات ومشاريع القوانين التي يتم مناقشتها ومتابعتها من جانب البرلمان خلال دور الانعقاد القادم والاخير هو مشروع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر.



أضاف "زايد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر من ابرز القوانين التي ستكون على اولوية اجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم والاخير وسوف يتم الانتهاء منه وإصداره خلال هذه الدور لاستقبال انتخابات مجلس النواب والشيوخ.



وأشار عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان إلى أن مجلس النواب خلال الفترة القادمة سيقوم بمتابعة الملفات والمواضيع التي تمت مناقشتها خلال الفترة السابقة بشكل دقيق وملاحظة الحكومة عليها خلال الفترة السابقة.