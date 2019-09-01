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رياضة

بالأسماء.. المستبعدون من الزمالك فى مواجهة الاتحاد بـ نصف نهائي كأس مصر

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:19 م
الزمالك والمقاصة
الزمالك والمقاصة
منتصر الرفاعى - ملك موسى
استبعد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الثنائي محمود عبد العزيز ومحمد عنتر من قائمة الفريق لخوض مباراة الاتحاد السكندري مساء اليوم على ملعب الاسماعيلية في نصف نهائي الكأس.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد ابوجبل ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمد حسن ومحمود شيكابالا وإمام عاشور ومصطفى محمد.

جدير بالذكر ان الزمالك تأهل لهذا الدور بعد الفوز على المقاصة بهدف دون رد في دور الثمانية للبطولة.

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