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ديني

يجعلان الله يتكفل بتسهيل حياتك.. درسان من الهجرة يستهين بهما الكثيرون

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:31 ص
يجعلان الله يتكفل
يجعلان الله يتكفل بتسهيل حياتك
أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا وحثنا على كل ما فيه خير لنا في الدنيا والآخرة، وترك لنا من سُنته ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى فنفوز بجنته.

وأوضح «مركز الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هجرة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، تعلمنا أهم دروسها وهي التخطيطَ والأخذَ بالأسباب، مشيرًا إلى أن هذين الأمرين إذا التزم بهما الإنسان في حياته فإن الله سبحانه وتعالى يتكفل بتسهيل طريقه في الدنيا.

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى قادرٌ على أن ينقلَ نبيَّه صلى الله عليه وسلم في طرفة عينٍ إلى المدينة المنوَّرة كما حدث في ليلة الإسراء، لكن رسول الله يعلمنا أنه ينبغي للمسلمِ أن يعيش الواقع، ويتفاعلَ معه، ويخططَ له، ويأخذَ بأسباب النجاح.

وتابع: فلا مجال للتواكل والدَّعَةِ في ديننا، ولا مكانَ للكسل والكسالى في عصرنا، فقد تكفَّل رب العالمين لمن بذل الجهد واستفرغ الطاقة في الوصول إلى مراده أنه سييسر له طريق الوصول فقال عز من قائل: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الـمُحْسِنِينَ» الآية 69 من سورة العنكبوت.

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