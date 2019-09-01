25 ألف عامل في 25 عاما .. خبير يشيد بمسيرة رجل الأعمال محمد أبو العينين

علق الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، على الشراكة بين رجل الأعمال محمد أبو العينين نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى - اليابانى، واليابان قائلا: "25 ألف عامل فى 25 سنة فى السوق اليابانى".
وأوضح جاب الله خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"رجل الأعمال وفر 25 ألف فرصة عمل من خلال مشاريعه الاستثمارية لافتا إلى أنه لديه خبرة كافية فى السوق اليابانى منذ 25 عاما من خلال المنتجات الخاصة بشركاته، مردفا: "يمكن أن نلخص الحديث عن رجل مثل أبو العينين فى جملة 25 ألف عامل فى 25 عاما".
وأضاف: "أبو العينين هو رائد أعمال يستحق ان يكون قدوة يحتذى به الشباب الطامحون فى الدخول لمجال ريادة الأعمال".
وأوضح جاب الله خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"رجل الأعمال وفر 25 ألف فرصة عمل من خلال مشاريعه الاستثمارية لافتا إلى أنه لديه خبرة كافية فى السوق اليابانى منذ 25 عاما من خلال المنتجات الخاصة بشركاته، مردفا: "يمكن أن نلخص الحديث عن رجل مثل أبو العينين فى جملة 25 ألف عامل فى 25 عاما".
وأضاف: "أبو العينين هو رائد أعمال يستحق ان يكون قدوة يحتذى به الشباب الطامحون فى الدخول لمجال ريادة الأعمال".