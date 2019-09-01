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25 ألف عامل في 25 عاما .. خبير يشيد بمسيرة رجل الأعمال محمد أبو العينين

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:35 م
رجل الصناعة محمد
رجل الصناعة محمد أبو العينين
حمزة شعيب
علق الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، على الشراكة بين رجل الأعمال محمد أبو العينين نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى - اليابانى، واليابان قائلا: "25 ألف عامل فى 25 سنة فى السوق اليابانى".

وأوضح جاب الله خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"رجل الأعمال وفر 25 ألف فرصة عمل من خلال مشاريعه الاستثمارية لافتا إلى أنه لديه خبرة كافية فى السوق اليابانى منذ 25 عاما من خلال المنتجات الخاصة بشركاته، مردفا: "يمكن أن نلخص الحديث عن رجل مثل أبو العينين فى جملة 25 ألف عامل فى 25 عاما".

وأضاف: "أبو العينين هو رائد أعمال يستحق ان يكون قدوة يحتذى به الشباب الطامحون فى الدخول لمجال ريادة الأعمال".

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