تعرف على 4 كلمات تدعو بها الملائكة للمُصلي حتى يقوم من صلاته

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- أن هناك أربع كلمات تدعو بها الملائكة للمُصلي حتي يقوم من صلاته بشرط ألا يُحدث.



واستشهد «البحوث الإسلامية»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلائِكَةُ تَقُولُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وارْحَمْهُ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ يُحْدِثْ».



وأوضح هذا فضل عظيم لمن انتظر الصلاة أو جلس في المسجد بعدها، حيث يكون في صلاة، والملائكة تصلي عليه ، أي تدعو لَهُ بالمغفرة والرحمة، والصلاة قَدْ فسرت بالدعاء، وفسرت بالثناء والتنويه بالذكر.



وأضاف أن دعاء الملائكة بينهم لعبد هُوَ تنويه منهم بذكره وثناء عَلِيهِ بحسن عمله، كما تستغفر له مالم يحدث أو يؤذي كما جاء في اللفظ الآخر، منوهًا بأن هذا فيه فضل عظيم، التبكير إلى الصلاة، وانتظارها، وإذا جلس بعدها لقراءة القرآن أو غيره هو على خير.



