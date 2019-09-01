إسرائيل ترد على قناة إيرانية بمقطع فيديو من غرفة عمليات بجيش الاحتلال.. فيديو

نشر الجيش الإسرائيلي ما قال إنه فيديو لقائد الجبهة الشمالية الذي أفادت قناة برس تي في الإيرانية، اليوم السبت، بقذيفة أطلقها حزب الله على مركبة في قاعدة أفيفيم على الحدود مع لبنان.



ويبدو الجنرال الإسرائيلي في الفيديو وهو يتحدث خلال اجتماع أمني لمناقشة التوتر على الحدود مع لبنان. pic.twitter.com/3nl8VybuJ4 — الشبكة الوطنية اللبنانية (@LebNationalNet) September 1, 2019

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو للرد على نبأ أوردته قناة "برس تي في" الإيرانية يفيد بمقتل قائد المنطقة الشمالية.ويظهر بالفيديو الجنرال الإسرائيلي وهو في اجتماع أمني لمناقشة التطورات الأخيرة.وكانت قناة "برس تي في" الإيرانية قالت إن القذائف التي أطلقها حزب الله اللبناني على قاعدة أفيميم الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، ومقتل قائد المنطقة الشمالية.وصرح بنيامين نتنياهو بان أحدا لم يصب "بخدش واحد" من الجانب الإسرائيلي.فيما تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يظهر نقل مصابين من جنود الاحتلال إلى المستشفى بواسطة طائرة هليكوبتر.