استبعاد لولي ورشاد ومشاركة 31 حكما في معسكر القائمة الدولية.. غدا

استبعدت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور ثنائى المساعدين محمود عبد السميع لولي وتامر رشاد من معسكر القائمة الدولية المقرر انطلاق فعالياته غدا الإثنين.



وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن استبعاد ثنائي المساعدين جاء بعد رسوبهم في اختبار القانون الذى جرى مؤخرا تحت إشراف اللجنة الرئيسية للحكام.



قال المصدر إن اختبار القائمة الدولية سوف يجرى يوم الخميس القادم بمشاركة ٣١ حكما دوليا من الرجال والسيدات بما فيهم الشاطئية والخماسية.



لفت إلى أن أبرز المرشحين للقائمة الدولية من حكام الساحة محمد الحنفي ومحمود عاشور وطارق مجدي ومحمد الصباحي ومن المساعدين ممدوح مصطفى إسماعيل وهو الأقرب للانضمام إلى القائمة الدولية برفقة هاني خيري وشريف عبد الله وأحمد صلاح.



أشار إلى أن معسكر القائمة الدولية سوف يشهد تواجد عصام عبد الفتاح الرئيس السابق للجنة باعتباره المشرف على المعسكر التدريبي فى ظل توليه مهام لجنة تطوير الحكام فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" فى حضور جمال الغندور بصفته رئيس لجنة الحكام.