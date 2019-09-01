حرب اجوااان.. هذه قصة الأزمة بين محمد صلاح و ساديو ماني في ليفربول

ظهر السنغالي ساديو ماني جناح فريق ليفربول غاضبًا ، وذلك أثناء تغييره في مباراة الريدز أمس أمام بيرنلي والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.



هذا الغضب كان بسبب عدم تمرير النجم المصري محمد صلاح الكرة لماني ، في إحدى الهجمات التي انفرد بها اللاعبين في الدقائق الأخيرة من المباراة ، حيث كان متاحًا له التمرير لماني والذي كان خاليًا من الرقابة الدفاعية ، لكن صلاح فضل نفسه على زميله ، وقرر مراوغة مدافع الخصم ، وهو الأمر الذي فشل فيه ، لتقطع الكرة ، وينفجر غضب ماني في هذه اللحظة.



هذه الكرة كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت الحرب بين اللاعبين الأهم والأبرز في فريق ليفربول ، والألماني يورجن كلوب المدير الفني للنادي ، البعض ألقى باللوم على صلاح ووصفه بالطمع ، وأنها ليست المرة الأولى الذي يقوم فيها بمثل تلك المواقف ، والبعض الآخر حمل مسئولية هذا الفعل على ماني ، فهذا الموقف طبيعي ويحدث في العديد من المباريات مع جميع اللاعبين ، صلاح كان يريد التسجيل في مباراة شبه منتهية ، وماني سجل هدف في تلك المباراة سلفًا ، فلماذا لا يطمع صلاح في هذه الكرة ؟ الجماهير انقسمت بين الرأيين ، لكن إن حللنا الموقف بشكل جيد ، فسنرى أن هذه الكرة كانت نهاية للتراكمات بين اللاعبين الإثنين من أنانية كل منهما تجاه زميله الآخر ، منذ الموسم الماضي ، ويكون المخطأ في هذه الحالة هو الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق.



المشكلة بدأت منذ قدوم صلاح للفريق في صيف عام 2017 ، كان ماني وكوتينيو قبل رحيله هما نجمي الفريق ، لكن صلاح خطف الأضواء في موسمه الأول ، خطف صدارة هدافي الدوري ، وحقق رقمًا قياسيًا في البريميرليج ، وماني لم يسجل نصف عدد أهداف صلاح في البطولات هذا الموسم تقريبًا ، الأمر الذي جعل ماني مختلفًا بداية من الموسم الماضي.



ماني بدأ في تغيير أسلوب لعبه مع صلاح ، ولم يمرر له الكرات مثل موسم 2017-2018 ، وظهر هذا بشكل واضح في مباراة الريدز أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ، في العموم أصبح ماني أنانيًا بشكل لاحظه متابعي الكرة وخصوصًا في مصر ، حتى ثارت الجماهير المصرية على وسائل التواصل الإجتماعي تجاه ماني .



الأمر لم يقتصر على ماني، صلاح أيضًا لم يكن موسمه الماضي مثل موسمه الأول ، أرقامه تراجعت ، فأصبح في بعض المباريات يرغب في التسجيل على حساب زملاء فريقه ، كان يريد التسجيل في كل مباراة للمحافظة على أرقام موسمه الاستثنائي ، لم يكن يمرر الكرات لماني أيضًا والذي كان يقدم أفضل مواسمه الموسم الماضي ، هنا كان يجب على كلوب التدخل والجلوس مع اللاعبين ، لكن كلوب لم يفعل ذلك ، ولم يتوقع أن ينفجر غضب ماني في يوم من الأيام ، هو لم يهتم بالأمر ، فالنادي كان يؤدي أفضل مواسمه على الإطلاق في الدوري الإنجليزي رغم عدم فوزه بالبطولة في نهاية المطاف ، وتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا ، لكنه لم يعطي لأزمة ماني وصلاح حقها ، حتى اشتعلت تلك الأزمة كما رأينا أمس .



كلوب يتحمل مسئولية هذه الأزمة ، ويجب عليه التدخل ، وإلا سنرى أحد النجمين خارج الفريق في نهاية الموسم ، وسيخسر ليفربول كثيرًا إذا فقد أحد اللاعبين ، فهل يحل كلوب أزمة اللاعبين ، أم تتطور تلك الأزمة في الأيام القادمة.