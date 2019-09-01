التموين: توزيع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا

كشفت وزارة التموين ، عن الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية لتجيهز ١٠٠٠ شنطة مدرسية بالأدوات الدراسية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.



وأضاف الوزارة خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن كافة السلاسل التجارية ستوفر أدوات مدرسية تحت شعار أهلا مدارس، كما هناك سيارات متنقلة في كافة الاحياء والقرى الاكثر احتياجا.



وأشارت إلى أن نسبة التخفيضات سجلت نحو ٢٥٪ إلى ٥٠٪.