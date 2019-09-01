ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: توزيع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:57 م
جانب من المعرض
جانب من المعرض
محمد صبيح
كشفت وزارة التموين ، عن الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية لتجيهز ١٠٠٠ شنطة مدرسية بالأدوات الدراسية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف الوزارة خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن كافة السلاسل التجارية ستوفر أدوات مدرسية تحت شعار أهلا مدارس، كما هناك سيارات متنقلة في كافة الاحياء والقرى الاكثر احتياجا.

وأشارت إلى أن نسبة التخفيضات سجلت نحو ٢٥٪ إلى ٥٠٪.
التموين: توزيع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا
التموين: توزيع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا
التموين: توزيع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا
التموين: توزيع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا
التموين: توزيع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا
التموين: توزيع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا
التموين: توزيع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا
التموين: توزيع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا
التموين: توزيع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتخفيضات تصل إلى 50%.. محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا مدارس 2019.. صور

أهلا بالمدارس .. استعدادات متواصلة للقيادات التعليمية والأسر الأسوانية لاستقبال العام الدراسى الجديد .. ووصول 60 % من الكتب المدرسية

افتتاح 3 معارض لمستلزمات المدارس في الفيوم.. غدا

استعدادات حكومية بالمحافظات لاستقبال أهلا مدارس.. الغرف التجارية والتموين: منتجات في متناول الأسرة المصرية والتخفيضات تصل الى 40%

غرفة الفيوم التجارية تبدأ استعدادات العودة للمدارس اليوم

ترشيحاتنا

فستان بفتحة ساق.. مايا دياب بإطلالة جريئة

لا تدفع أكثر من الاستهلاك.. الكهرباء تتغلب على شكاوى الفواتير...اعرف المزيد

بالأسماء.. المستبعدون من الزمالك فى مواجهة الاتحاد بـ نصف نهائي كأس مصر

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم اسم مدرب المنتخب.. شوبير يفتح النار على الاهلي.. المقاصة يضم نجم الزمالك

لأول مرة بعد استقالته.. عامر حسين يرد على اتهامات مجاملته لـ الأهلي

تركى ال شيخ يكشف شروط المسابقة الجديدة لـ نادى الميريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ملابس البيت.. دوللى شاهين بهوت شورت حافية القدمين فى أحدث ظهور

طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة.. 7 وصفات لـ أشهر الشيفات ..صور

فستان ولا ستارة.. دنيا بطمة بإطلالة غير موفقة