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خبير اقتصادي: منتجات شركة كيلوباترا تغزو السوق الياباني منذ 25 عاما.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:00 م
شركة كليوباترا
شركة كليوباترا
حمزة شعيب
قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن رجل الصناعة محمد أبو العينين طالب بدخول إفريقيا فى الثورة الصناعية الرابعة واستغلال ثرواتها الطبيعية وذلك خلال كلمته بقمة التيكاد.

أشار سليمان خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: " رجل الصناعة محمد أبو العينين لديها تاريخ طويل مع السوق اليابانى، لافتا إلى أن منتجات شركة كيلوباترا تغزو السوق اليابانى منذ 25 عاما وبأفضل جودة".

وقال رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني، خلال كلمته فى منتدى حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص فى مؤتمر طوكيو السابع حول التنمية فى أفريقيا "تيكاد 7" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، وأكثر من 50 رئيس دولة أفريقية، وأكثر من 3000 من ممثلي ووفود الدول الأفريقية وعدد كبير من رجال الصناعة والاستثمار، التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد:" أتمنى مشاهدة الصناعات الافريقية تصدر إلى العالم".

وتابع أبو العينين: "الشعوب الأفريقية تتطلع بتفاؤل كبير لنتائج مؤتمر التيكاد، فجميعنا يتمسك بالشراكة مع اليابان الشريك الأنسب لأفريقيا علما وخلقا وكفاءة، والذي قدم للعالم نموذجا يحتذى به فى بناء الأمم العصرية وصاحب التجربة التكنولوجية المتطورة"، مشيرا إلى أن أفريقيا تتحرك وتتغير وتتقدم وتدعو شركاءها لمستقبل مشرق يضىء القارة السمراء ويوفر الحياة الكريمة لشعوبها.

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