لا تدفع أكثر من الاستهلاك.. الكهرباء تتغلب على شكاوى الفواتير...اعرف المزيد

أعلنت وزارة الكهرباء في وقت سابق عن أسعار جديدة لشرائح الكهرباء بدأ تطبيها مع بداية يوليو الفائت، لكن الأزمة التي واجهت العملاء ولا زالت قائمة حاليا هي الأخطاء في حساب الفواتير، وهو الأمر الذي يكبد المواطنين أموالا إضافية، حيث كثرت الشكاوى في هذا الشأن.



أسعار شرائح الكهرباء



وكانت الشرائح الجديدة التي أعلن عنها وزير الكهرباء، بدأت للشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات: 30 قرشا بدلا من 22 قرشا، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات: 40 قرشا بدلا من 30 قرشا، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات: 50 قرشا بدلا من 36 قرشا، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات : 82 قرشًا بدلا من 70 قرشًا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات: 100 قرش بدلا من 90 قرشًا، والشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات: 140 قرشًا بدلا من 135 قرشًا، الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات: 145 قرشًا.



حل أزمة شكاوى فواتير الكهرباء



وفي خطوة مهمة، ونزولا على مطالب المواطنين، فيما يتعلق بالشكاوى من الأخطاء المتكررة في الفواتير، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدة إجراءات لضمان إصدار فواتير بلا أخطاء.



ونبهت وزارة الكهرباء في بيان، لها اليوم الأحد، على جميع رؤساء شركات التوزيع بتجهيز البيانات الخاصة بالمشتركين لديها وإرسالها إلى "داتا سنتر" بالشركة القابضة للكهرباء، وهي عبارة عن مركز معلومات موحّد، يقوم بتحميل البيانات على قاعدة بيانات خاصة.



وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه قبل طباعة الفواتير في نهاية كل شهر، يبدأ مركز الإصدار بمراجعة "القراءات الخاصة بكل فرع"، ثم يتم إعادة إرسالها مرة أخرى للفرع لمراجعتها لمعالجة الخطأ إن وجد وإرسال تأكيد بالمراجعة، ثم تتم عملية حساب الفاتورة على السيستم الخاص بالشركة.