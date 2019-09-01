رد حسن نصر الله.. معركة الساعتين بين إسرائيل وحزب الله تغير قواعد الاشتباك.. ونتنياهو يؤكد الاستعداد لأي سيناريو

- "حزب الله" يرد على العدوان الإسرائيلي بقصف آلية وقتل وجرح من فيها

- الجيش الإسرائيلي ينفى سقوط ضحايا.. ويعلن أن التحرك المقبل تحدده التطورات - تراجع حزب الله وإسرائيل عن إشعال معركة على حدود لبنان في اللحظات الأخيرة









بعد حوالي ساعتين من التصعيد بين الطرفين، تراجع كل من حزب الله اللبناني وإسرائيل عن إشعال معركة على حدود لبنان، حيث ذكرت وسائل إعلام مقربة لكل من الطرفين رغبتهما في عدم التصعيد.





وبدأت الأوضاع في الاشتعال بعد أن أعلن حزب الله إن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد.





وأشار في بيان إلى أن "مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر هي التي نفذت العملية، وتمكنت من تدمير الآلية العسكرية وقتل وجرح من فيها".





ونقل مراسل الميادين عن مصادر مطلعة قوله إن "الآلية المستهدفة هي ناقلة جند وفيها عدد من الجنود الإسرائيليين، وأن طواقم الإخلاء التابعة للاحتلال كانت على مرأى ومرمى من المقاومة".





وأضافت المصادر للميادين "المقاومة سمحت للطواقم بإجلاء المصابين من ناقلة الجند"، ولفتت إلى أن "هجوم المقاومة جاء في ذروة الإطباق الاستخباري الإسرائيلي".





وأجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتصالين هاتفيين بواشنطن وباريس على خلفية التوتر على الحدود مع إسرائيل، وطالبهما والمجتمع الدولي بالتدخل ووقف التوتر.





واتصل الحريري بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون لوقف التصعيد.





كما اتصل الحريري بالرئيس اللبناني ميشال عون ووضعه في أجواء الاتصالات الدولية العاجلة التي أجراها، واتصل أيضا بقائد الجيش العماد جوزيف عون وأطلع منه على الإجراءات التي يتخذها في ظل التصعيد مع إسرائيل.





وكان حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله قد أعلن أمس أن الإسرائيلي يجب أن يدفع ثمن اعتدائه وكل التهديد والتهويل لن يمنع حصول رد من المقاومة.





وقال نصر الله، في كلمته بمناسبة إحياء أولى ليالي عاشوراء وبداية السنة الهجرية، "نقدر عاليا الموقف الرسمي اللبناني إزاء العدوان ومواقف الأحزاب والموقف الشعبي العام.. هناك إجماع وطني على اعتبار ما حصل عدوانا على لبنان". وأشار إلى أن "موضوع المسيرات (الطائرات المسيرة) صبرنا عليه طويلا وأول الرد على الاعتداء بالمسيرات المفخخة يجب أن يكون بدء مرحلة جديدة اسمها، يجب أن نعمل على إسقاط المسيرات الإسرائيلية في السماء اللبنانية بمعنى أن يكون حقا واضحا يعمل به".









وكشف الجيش اللبناني، في بيان، عن حجم الخسائر الناتجة عن القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.





وأشار بيان القيادة العامة إلى أنه "استهدفت قوات الإحتلال الإسرائيلي خراج بلدات مارون الراس، عيترون ويارون بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، مما أدى إلى اندلاع حرائق في احراج البلدات التي تعرضت للقصف، وما يزال القصف مستمرا حتى الساعة".





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قطع اجتماعه مع رئيس هندوراس وتوجه إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية بسبب التصعيد عند حدود لبنان.





وفي بداية المعركة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق النار على جنوب لبنان بعد استهداف عدد من الصواريخ المضادة للدبابات قاعدة عسكرية إسرائيلية ومركبات للجيش.





وذكر الجيش أن "عددا من الصواريخ المضادة للدبابات أطلقت من لبنان باتجاه قاعدة للجيش الإسرائيلي ومركبات عسكرية، ثبت وقوع عدد من الإصابات".





وأضاف البيان "الجيش الإسرائيلي يرد بإطلاق النار صوب مصادر النيران وأهداف في جنوب لبنان".





وبعد حوالي ساعتين من التأهب الإسرائيلي على الحدود، قال الجيش الإسرائيلي إن اندلاع القتال مع جماعة حزب الله اللبنانية على الحدود اليوم الأحد انتهى على ما يبدو بعد أن أطلقت الجماعة صواريخ مضادة للدبابات وردت إسرائيل بضربات جوية ونيران المدفعية.





وأضاف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "نفذ حزب الله الهجوم... لكنه أخفق في إسقاط ضحايا... يبدو أن الاشتباك على الأرض... قد انتهى لكن الموقف الاستراتيجي لا يزال قائما وقوات الدفاع الإسرائيلية لا تزال في حالة تأهب قصوى".





وأطلق الجيش الإسرائيلي نحو 100 قذيفة مدفعية باتجاه مصادر النيران في لبنان.





وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق 3 صواريخ مضادة للدروع دون وقوع إصابات أو قتلى.





ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية تعرضت لهجوم ببعض الصواريخ المضادة للدبابات وردت بـ 100 قذيفة ونيران جوية وإجراءات مختلفة.





وأضاف أنه يجري مشاورات بشأن ما سيحدث وإنه أصدر تعليمات للتحضير لأي سيناريو وسيقرر ما سيحدث مستقبلا وفقا للتطورات.





وتابع أن "إسرائيل ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقا لتطور الأحداث"، مؤكدا عدم تسجيل أي اصابة، و"لا حتى خدش"، في العملية التي نفذها "حزب الله".





وظلت إسرائيل في حالة تأهب لمواجهة محتملة مع حزب الله على مدى الأسبوع الماضي بعد استخدام طائرات مسيرة لمهاجمة ما وصف بأنه هدف مرتبط بمشروعات لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه في ضاحية بالعاصمة بيروت.





وفي ظل التهديدات من حزب الله، أرسلت إسرائيل قوات إضافية قرب الحدود التي ظلت هادئة إلى حد كبير منذ آخر حرب خاضها الجانبان واستمرت شهرا في 2006.





وعقب الهجمات طلبت السلطات من الإسرائيليين الذين يعيشون قرب الحدود بأن يلزموا منازلهم. وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز دخانا يتصاعد من عدة مواقع على الحدود وكان يمكن سماع دوي انفجارات.





وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال الجيش اللبناني إن طائرة إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوي للبلاد وأسقطت مواد حارقة أشعلت النيران في منطقة أحراج على الحدود.





وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "قبل قليل اندلعت النيران في منطقة لبنانية حدودية. الحرائق بدأت بسبب عمليات قواتنا في المنطقة" دون ذكر تفاصيل.





ونشر الجيش الإسرائيلي، دون أن يعلن مسئوليته عن هجوم الطائرات المسيرة الأسبوع الماضي، ما وصفه بأنها تفاصيل عن حملة موسعة برعاية إيران لتزويد حزب الله بوسائل لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه.



