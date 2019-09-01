الأعلى للإعلام : مدة البرنامج 90 دقيقة.. وفواصل إعلانية من 5 لـ 8 دقائق

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، تطبيق المعايير والضوابط على البرامج والشاشات.



وناقشت لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، بحضور جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى وصالح الصالحي مقرر اللجنة، فضلًا عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم.



وصرح جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، بأنه ستتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام المصرية.



ووضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 21 معيارًا بشأن ضوابط برامج التوك شو، أبرزها ألا تزيد مدة البرنامج على 90 دقيقة بـ 3 فواصل إعلانية فقط، مدة الفاصل من 5 لـ 8 دقائق، وأن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء في نقاباتهم، فضلًا عن إخطار المجلس والنقابة بالكوادر العاملة في البرامج.

