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رياضة

المصري يتعاقد مع عماد فتحي لاعب وسط الزمالك لمدة ثلاثة مواسم

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:50 م
المصري يتعاقد مع
المصري يتعاقد مع عماد فتحي
كتب محمد الغزاوى
انهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن ايهاب جلال إجراءات التعاقد مع عماد فتحي لاعب خط الوسط المهاجم بفريق الزمالك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم إعتبارًا من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2022/2021.

وقام اللاعب منذ قليل بتوقيع تعاقده مع النادي المصري بحضور محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية عضو مجلس الإدارة.

يذكر أن اللاعب عماد فتحي يبلغ من العمر 27 عاما وقد لعب من قبل في نادي دمياط الذي تألق بين صفوفه فاختارته العين الخبيرة للكابتن ايهاب جلال لضمه لصفوف مصر المقاصة قبل نحو ثلاثة مواسم.

وتألق عماد فتحي في صفوف المقاصة ليضمه الزمالك قبل نحو موسمين ، ثم انضم عماد فتحي إلى صفوف انبي على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضي حيث شارك في 22 مباراة بإجمالي 1353 دقيقة نجح خلالها في إحراز هدفين.

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