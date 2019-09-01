ترتيب الدوري الإنجليزي .. ليفربول يغرد في الصدارة ومانشستر سيتي يلاحقه

انتهت منذ قليل نتائج اليوم الثاني من الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي بمباراتي إيفرتون مع ولفرهامبتون إضافة إلى قمة الجولة بين أرسنال و ضيفه توتنهام والتي إنتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.



وشهد أمس السبت 8 مباريات كان أبرزها فوز توتنهام علي بيرنلي إضافة إلى اكتساح مانشستر سيتي ضيفه برايتون برباعية ليلاحق المتصدر الريدز صاحب الصدارة .



وجاء ترتيب الدوري الانجليزي كاملا كالآتي :