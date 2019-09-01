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ابطال الذهب.. وصول البعثة الرسمية لدورة الألعاب الأفريقية مطار القاهرة.. بث مباشر

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:48 م
البعثة الأفريقية
البعثة الأفريقية
نورهان خفاجي و عبدالله هشام و أحمد بيسو
ينقل "صدى البلد"، بثا مباشرا من مطار القاهرة الدولي، لوصول البعثة الرسمية لدورة الألعاب الأفريقية، وأعضاء اللجنة الأولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية، برفقة الفوج الأخير والأكبر من أعضاء ولاعبي البعثة المصرية، على رأسهم وزير الشباب والرياضة، قادمين من المملكة المغربية بعد ختام فعاليات الدورة.

تم إنهاء إجراءات وصول البعثة الرسمية لدورة الألعاب الأفريقية، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، واستقبلهم فريق من العلاقات العامة بالمطار، فور وصولهم على متن الرحلة القادمة من كازبلانكا. 

وحققت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، إنجازا كبيرا بتحقيق لقب الدورة والتربع على عرش القارة الإفريقية، بعد الحصول على أكبر عدد من الميداليات في تاريخ الدورة برصيد 273 ميدالية متنوعة بواقع 102 ميدالية ذهبية و98 ميدالية فضية و73 ميدالية برونزية.

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