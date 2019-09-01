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اعتقال إسرائيليين في كريت بتهمة اغتصاب سائحة ألمانية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:55 م
جزيرة كريت
جزيرة كريت
مروة إبراهيم
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه تم اعتقال شابين إسرائيليين في جزيرة كريت بتهمة اغتصاب سائحة ألمانية تبلغ من العمر 19 عاما.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت اعتقال الشابين، دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وأوضحت أن المشتبه بهما يبلغان من العمر 19 عاما و35 عاما.

وكان 12 إسرائيليا قد تم اعتقالهم في 17 يوليو الماضي بعدما قالت سائحة بريطانية تبلغ من العمر 19 عاما إنّها تعرضت لجريمة اغتصاب في إحدى فنادق منتجع آيا نابا في جنوب-شرق الجزيرة.

وفي وقت لاحق، أطلقت السلطات القبرصية سراح سبعة إسرائيليين، بينما باتت الأخيرة تواجه شبهة تقديم شهادة كاذبة في شكواها.

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