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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو طوابير شراء المخدرات في الشارع

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:56 م
صدى البلد
ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حقيقة الفيديو المتداول لعدد من الأشخاص يقومون بشراء مواد مخدرة من أحد الأشخاص في أبو النمرس.

وأوضحت المصادر الأمنية أن مقطع الفيديو المتداول من عزبة الفوكس بمدينة أبو النمرس قديم، وأن المتهم المدعي "عاطف" تم إلقاء القبض عليه منذ 29 يوليو الماضي وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة و8 قطع حشيش.

وأمرت النيابة بحبسه احتياطيا وينظر قاضي المعارضات جلسة تجديد حبسه يوم 3 سبتمبر الجاري، كما تبين أنه سبق اتهامه في قضية مخدرات.

وأضافت المصادر أن الحملات على أوكار وبؤر تجارة المخدرات مستمرة بشكل يومي، بالإضافة إلى نشر دوريات أمنية لمطاردة تجار المخدرات "القطاعي" ممن يقومون بالبيع في الشوارع للمتعاطين والمدمنين، علاوة على استمرار الرصد لكبار التجار وتوجيه ضربات استباقية لهم قبل بيع وترويج المخدرات.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا مقطع فيديو لعشرات الأشخاص يقومون بشراء أقراص مخدرة من شاب يدعى عاطف.


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