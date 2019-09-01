لتنشيط حركة التجارة الداخلية.. خبير اقتصادى: إفريقيا تحتاج إلى طرق

كشف الخبير الاقتصادى الدكتور وليد جاب الله مستشار التشريعات الاقتصادية والمالية، عن التحديات التى تعوق قارة إفريقيا من أجل تحقيق شراكة داخلية تجارية.



وقال جاب الله خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"أفريقيا تحتاج إلى طرق برية من أجل تسهيل عملية نقل البضائع".



وأشار إلى ضرورة تقديم الجامعات منحا للشباب الإفريقي المتميز للدراسة فى الجامعات المصرية وهو ما سيعود بالتبعية على تنشيط حركة البيع داخل القارة.