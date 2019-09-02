مقطوعة من يومين .. شكوى من انقطاع المياه بشارع الليثى بفيصل الجيزة

شكا المواطن أحمد محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع مياه الشرب عن منطقة شارع الليثى أحمد من حمد ياسين منشية الطوابق فيصل .



وقال فى رسالته: نعانى نحن سكان أهالي شارع الليثى أحمد من حمد ياسين منشية الطوابق فيصل من انقطاع مياه الشرب لمدة يومين على التوالى، وتم تحرير العديد من الشكاوى لشركة المياه وللحى ولم يستجب أحد حتى الآن .



للتواصل مع الشاكى : 01282778076



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

