تهالك المحول الكهربائى بـ رأس البر بدمياط .. والأهالى يستغيثون

اشتكى المواطن صبرى احمد،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك المحول الكهربائى بمدينة راس البر التابعة لمحافظة دمياط



وقال فى شكواه: المحول متهالك، ولا يوجد به مفاتيح صالحة للاستخدام، مما يؤدى إلى انقطاع الكهرباء بشكل دائم واتلاف الأجهزة المنزلية



وتابع : أن الأهالى تقدموا بالعديد من الشكاوى لشركة الكهرباء، ولكن دون جدوى، مطالبا بضرورة صيانة المحول حفاظا على أرواح المواطنين



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

