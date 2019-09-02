مستشفى طنبدى بمغاغة بدون أمصال ضد لدغات العقارب والثعابين

يشكو أهالى قرية طنبدى التابعة لمركز مغاغة محافظة المنيا ، من عدم توافر الأمصال في المستشفى ضد لدغات العقارب والثعابين، حيث ان مثل هذه المخاطر من الحشرات والزواحف يُخشى من نشاطها في فصل الصيف في القرى والكفور.



وقال محمود حسن فى رسالته من خلال شكاوى صدى البلد : إن قسم الاستقبال وعيادة الأسنان بالمستشفى مغلقة، كما يعانى المرضى من غياب التجهيزات الطبية اللازمة، حيث تحول المستشفى إلى مجرد بنايات مهجورة أو ما يشبه المقابر.



طالب الأهالى المسئولين بسرعة التدخل وتوفير الأمصال المضادة للدغات العقارب والثعابين، إضافة إلى النظر لحال مستشفى طنبدى وتجهيزه باللازم



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