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رياضة

تامي أبراهام .. قصة هداف استطاع خطف الأنظار بلمسات سحرية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:02 م
تامي أبراهام
تامي أبراهام
حسام الحارتي
شهد نادي تشيلسي تواجد أوجه جديدة والتي استطاع أن يجذب أعين المشجعين واللاعبين في أيام قليلة، حيث تواجد اللاعب تامي أبراهام ، الذي استطاع أن يحقق بداية مثالية مع فريقه هذا الموسم، لذا نتعرف أكثر عن اللاعب تامي أبراهام .

من هو تامي أبراهام

سجل تامي أبراهام لاعب نادي تشيلسي 4 أهداف في أولي 4 جولات في البريميرليج حيث أصبح ينافس بقوة على سباق الهداف الآن.

وفيما يلي يبرز لكم "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن اللاعب تامي أبراهام لاعب نادي تشيلسي :-

تامي أبراهام هو لاعب كرة قدم، من المملكة المتحدة، ويلعب في مركز الهجوم ، تواجد في صفوف فرق الشباب في نادي تشيلسي وتمت إعارته في الموسم الماضي من نادي تشيلسي إلى أستون فيلا ، حتي استطاع أن يتواجد في صفوف نادي تشيلسي بقيمة مالية.

هدفي تامي أبراهام

نجح تامي أبراهام في خطف الأضواء مع نادي تشيلسي بعدما استطاع تسجيل هدفين في مرمى شيفيلد يونايتد ليصبح أول لاعب يسجل هدفين في ملعب ستامفورد منذ إبريل "2010" اي مايقارب 9 أعوام حتى الآن بالإضافة إلى تسجيله هدفين في مباراتين متتاليتين.

وأصبح تامي أبراهام من المرشحين الذين استطاعوا جذب الانظار إليهم وتواجدها ضمن التقييمات الأعلى ضمن صفوف اللاعبين علي مستوي العالم حتي الآن.

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